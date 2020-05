Verhuurde youngster moet nu toch terugkeren naar Anderlecht, ondanks dat club "hem graag wou houden"

RKC Waalwijk neemt afscheid van maar liefst elf spelers, waaronder onze landgenoot Hannes Delcroix die dit seizoen gehuurd werd van Anderlecht. De 21-jarige verdediger en belofteninternational moet zo terugkeren naar Brussel, waar hij nog een contract heeft tot medio 2022.

Delcroix was dit seizoen een vaste waarde bij RKC en kwam er tot 24 officiële duels. ""We willen graag met Hannes verder, maar veel zal ook afhangen van de club die hem uitleent", zei algemeen directeur Frank Van Mosselveld vorige week nog.

Vanaf komend seizoen gaat de Eredivisieclub werken met één selectie in plaats van twee. Het tweede elftal wordt opgeheven en vier spelers worden overgeheveld naar het eerste team. “Enerzijds zorgt dit voor een kostenbesparing, welke noodzakelijk is in deze periode, anderzijds zal deze selectie nog meer gericht zijn op kwaliteit in plaats van kwantiteit”, aldus de Waalwijkers.

Bij Anderlecht mocht hij eerder al vertrekken. Benieuwd of hij nu een nieuwe kans krijgt van Vincent Kompany en Frank Vercauteren.