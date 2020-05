Mooi initiatief van KAA Gent: club organiseert wedstrijd tussen covidbestrijders en Covid-19 voor het goede doel

Samen Sterk 2020 is een ploeg van covidbestrijders. Het gaat om mensen die dagelijks de strijd aangaan met het coronavirus. Denk maar aan Marc Van Ranst, maar ook aan Ben Weyts of Steven Van Gucht.

Zij zullen het opnemen tegen Covid-19. Bij deze ploeg vinden we enkele opvallende namen terug zoals "Desluyper", "Corona" en "Pandemie". De wedstrijd wordt deze zondag georganiseerd om 18u en er kan gesponsord worden voor Digital For Youth, een vereniging die meewerkt aan de digitalisering van het onderwijs.

Steun Digital For Youth via dit project en maak kans op unieke prijzen