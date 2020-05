Bundesliga houdt toch rekening met 'worst case scenario' en werkt aan noodplan

Vanaf zaterdag kunnen we weer Europees topvoetbal zien. De Bundesliga gaat immers weer van start. Maar in Duitsland houden ze er ook rekening mee dat het fout gaat aflopen en werken ze aan een plan B.

Als er te veel coronagevallen opduiken zullen ook de Bundesliga en de Duitse tweede klasse moeten plooien. Daarom wordt er nu al aan een plan B gewerkt indien de negen resterende matchen toch niet kunnen worden afgewerkt en de competitie moet stopgezet worden.

Volgens Bild stemmen de 36 profclubs donderdag over het noodscenario. Bij het vroegtijdig beëindigen van de competitie moet de DFL beslissen of de tussenstand op dat moment geldt als eindstand, wat gevolgen heeft voor de kampioen, promotie en degradatie. De DFL gaat donderdag polsen naar de mening van de clubs in dit scenario.