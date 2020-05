Trainen in de Premier League, maar... tackelen is verboden

Het is voor spelers van Engelse voetbalclubs de komende tijd verboden tackles te maken op trainingen. Ook moeten de velden, hoekvlaggen, doelpalen en trainingshesjes voortaan eerst worden gedesinfecteerd.

Dat staat in een protocol dat naar de clubs is gestuurd, meldt de BBC dinsdagavond. Spelers worden voortaan, als clubs de trainingen hervatten, twee keer per week getest op het coronavirus. Het is voetballers ook verboden samen te reizen.

De Premier League ligt sinds maart stil. De Britse regering heeft nog tot 1 juni topsportevenementen verboden, ook zonder publiek. Voor de periode daarna is een versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk, als de omstandigheden dat toelaten.