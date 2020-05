Zwoegen in de werkgroep om deftig voorstel af te leveren: 1B is een struikelblok

De werkgroep van de Pro League heeft het moeilijk om een concreet voorstel tegen vrijdag af te krijgen. Er zijn zoveel factoren waar rekening mee moet gehouden worden. Het niet verkrijgen van de licentie van Virton is er ook zo eentje.

Door het wegvallen van Virton blijven er zeven clubs met een licentie over - als OHL en Beerschot stijgen - die in 1B kunnen spelen: Deinze, Lierse Kempenzonen, ­Seraing, Westerlo, RWDM, ­Lommel en Union. Maar voor een competitie met zeven is er absoluut geen voedingsbodem.

Het maakt de optie van met 18 in 1A aan te treden moeilijker. Met 17 zou kunnen, maar dan moet Waasland-Beveren zakken en dan zit het spel ook op de wagen. Met 16 in 1A kan alleen als de competitie nietig verklaard wordt en daar gaan OHL en Beerschot wel nog een woordje over te zeggen hebben.

Er liggen alternatieven op tafel, onder andere om beloftenteams te laten spelen in 1B, maar daar is dan weer veel tegenkanting voor. De makkelijkste oplossing zou zijn om heel 1B op de schop te laten gaan en het te reorganiseren met een mix van profteams en amateurs. Maar dat brengt dan weer heel wat meer werk met zich mee...