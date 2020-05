Fabien Mercadal, ex-coach van Cercle, dicht bij een nieuw plaatsje op de bank

De Fransman Fabien Mercadal verliet Cercle Brugge dit jaar na een dramatische seizoensstart met 3 op 30. Maar de coach staat nu dicht bij een nieuwe functie.

Het nieuws sloeg in als een bom bij USL Dunkerque. De noordelijke club mag normaal gezien volgend seizoen mogen opdraven in de Ligue 2, maar beëindigde woensdag haar samenwerking met trainer Claude Robin. Hij was einde contract en zag dat niet verlengd worden door de tweede in de (eind)stand van de derde klasse in Frankrijk.

[‚ö†] L'USL Dunkerque et Claude Robin mettent fin à leur collaboration. ūüĒĶ‚ö™https://t.co/PkGC04cZh6 — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) May 13, 2020

Fabien Mercadal zou hoog staan op de verlangllijst van Duinkerke. De ex-trainer van Cercle Brugge, Caen, Paris FC en Tours zou de eerste keuze zijn bij de club. Mercadal kent het huis goed, hij was er van 2012 tot 2016 al coach en hij is er zelfs opnieuw gaan wonen.