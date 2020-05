Franky Van der Elst hoopt dat publiek respect heeft voor carrière van Leekens: "Hij heeft een mooie carrière opzitten"

Georges Leekens kondigde op 71-jarige leeftijd zijn pensioen aan als coach. Goede vriend Franky Van der Elst leerde Leekens zowel op als naast het veld goed kennen.

Aan Sporza liet Van der Elst weten dat hij hoopt dat de meningen over Leekens toch wat genuanceerd moeten worden. "Hij heeft een geweldige carrière gehad, als speler en als trainer. Iedereen heeft wel zijn mindere momenten gehad, hij ook. Maar hij heeft het toch maar mooi tot zijn 70e volgehouden."

Van der Elst werkte met Leekens samen bij Club Brugge en de Rode Duivels. "Hij was iemand die voor direct voetbal stond en daar behaalde hij de beste resultaten mee. Bij Club Brugge speelden we lang niet het mooiste voetbal, maar als je vaak wint wordt dat nog wel vergeven."

Bij Club Brugge speelden we lang niet het mooiste voetbal, maar als je vaak wint wordt dat nog wel vergeven

"Zo kon hij bij ploegen als KV Kortrijk en Moeskroen toch halve mirakels verrichten. Hij bracht een bepaalde schwung in zo'n ploeg. Het is bij de kleine clubs dan ook dat hij zijn beste resultaten boekte."

Leekens stond gekend als een goede motivator, dat vind ook Franky Van der Elst."Hij was goed in de omgang met zijn spelers, maar hij was ook niet bang om een speler opzij te schuiven wanneer dat nodig was. Voor de media was hij altijd de vrolijke frans, maar dat was hij echt niet altijd.

Georges Leekens zal vooral herinnerd worden om zijn 90%-uitspraak. "Het was jammer dat hij toen naar Club Brugge trok. Hij deed dan een uitspraak die volgens mij grappig bedoeld was. Maar wie doet er nu niet eens een domme uitspraak? Het zou jammer zijn moest hem die blijven achtervolgen.