Louis van Gaal geeft Ajax raad om Rode Duivel opnieuw binnen te halen

Louis van Gaal denkt dat het een goede optie zou zijn voor Ajax om Jan Vertonghen terug te halen. Volgens de ex-trainer van Ajax kan de Rode Duivel nog van waarde zijn in Amsterdam.

Het is nog onduidelijk waar Jan Vertonghen volgend jaar zal spelen. Er is interesse vanuit Italië, maar ook een overstap naar ex-club Ajax staat op de lijst van mogelijkheden.

"Ik ben tegen het terugkeren van spelers", zegt van Gaal bij HNB. "Toen Rijkaard terugging naar Ajax, had ik daar moeite mee. Uiteindelijk bleek het een gouden zet te zijn. Met Vertonghen zou ik het ook aandurven, hij kan tactisch en technisch mee met Ajax", denkt de Nederlander.

"Zoals hij de laatste keer afdroop bij Tottenham, dat raakte me. Wanneer je als speler zo met je vak omgaat, moet je wel een goed mens zijn. De kans is dan ook groot dat je je wil revancheren van die teleurstelling", ziet de ex-Bondscoach van Oranje.

"Vertonghen is een linkercentrale verdediger, hij is te traag om linksachter te staan. Hij heeft goed tactisch inzicht en een goed oog voor oriëntatie. Hij moet dus in de centrale as spelen", vindt van Gaal.