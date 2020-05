Hekkensluiter Premier League probeert eigen hachje te redden: "Als competitie niet wordt uitgespeeld, geen degradatie"

Norwich stond laatst geklasseerd toen de Premier League in maart werd stilgelegd. Er is nog geen duidelijkheid over een heropstart van de competitie, maar Norwich liet alvast niet te willen degraderen als de Championship niet zou heropstarten.

"Of de Premier League nu zou heropstarten of niet, ons lijkt het niet eerlijk dat er teams zouden promoveren die hun competitie niet hebben afgewerkt. Over degradatie wordt dan terwijl de hele competitie afgewerkt is, maar bij de promovendi was dat dan niet het geval."

"Het moet op het veld beslist worden, zowel degradatie als promotie. In de Championship is het 46 wedstrijden lang knokken. En dan kan er een club terecht promoveren", klinkt het vanuit Norwich.

Norwich staat momenteel zes punten onder een veilige plek in het klassement. Met nog negen wedstrijden was er dus nog ruimte voor de club om zich te redden. Woensdag overleggen de Championship-clubs over een mogelijk vervolg van de competitie.