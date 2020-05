Ligt er een nieuw voorstel op tafel voor de Belgische competitie? 1A met 18 clubs en 1B met 12(!) clubs

Een nieuw voorstel van de werkgroep zou er zo kunnen uitzien: 1A zou met 18 clubs beginnen volgend seizoen en in 1B zouden we 12 ploegen aan het werk zien. Het gaat dan om de zeven profclubs die een proflicentie hebben gekregen en de vijf beste clubs uit de U21.

Volgens La Dernière Heure zou het voorstel van de werkgroep er zo kunnen uitzien: volgend seizoen zou 1A met 18 clubs kunnen beginnen en 1B met 12 clubs. In 1B zitten dan de 7 resterende ploegen met een proflicentie en de 5 beste clubs uit de U21.

Er zou volgend seizoen dan één degradant zijn en één ploeg uit 1A moet dan een barragewedstrijd spelen tegen de nummer twee uit 1B. De play-offs zouden met de eerste vier doorgaan en de nummers vijf tot en met acht spelen zullen ook play-offs spelen voor een Europees ticket. In 2021-2022 zouden er dan drie zakkers zijn uit 1A.

Het is nog niet duidelijk of het voorstel op veel positieve reacties kan rekenen. Harm van Veldhoven, CEO van Lommel SK, gaf in een eerder interview bij ons aan dat de inbreng van clubs uit de U21 naar 1B belachelijk zou zijn. Volgens hem is het zelfs pure competitievervalsing. U kan het interview HIER nog eens lezen.