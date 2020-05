"Kompany is van grote klasse, maar die Gouden Schoen had evengoed bij mij kunnen staan"

Luigi Pieroni werd destijds tweede op het Gala van de Gouden Schoen, achter Vincent Kompany. Ondanks het verschil van 403 punten, het meeste ooit, is Pieroni ervan overtuigd dat hij evenveel kans maakte op de trofee.

Pieroni maakte toen voor Moeskroen 28 doelpunten en kroonde zich tot topschutter van de competitie. De oud-spits was dus in goede doen, maar greep dus wel naast de Gouden Schoen.

"Ik ben toen in de zomer vertrokken naar Auxerre, daardoor kon er in de tweede ronde niet op mij gestemd worden. Als ik dat niet had gedaan, dan had die Gouden Schoen ook bij mij kunnen staan. Maar Vincent was een terechte winnaar, hij is van grote klasse."

Kompany kwam via Hamburg bij Manchester City terecht en groeide zo uit tot een van de beste verdedigers ter wereld. Pieroni ging het minder goed af nadien. "Ik ben tevreden over mijn twee jaren in Frankrijk. Ik werd later nog verkozen voor een of andere slechte trofee, maar dat was omdat ik vaak geblesseerd was."

Ook in België wou het niet bepaald meer lukken voor de spits. "Ik heb toch nog bij Standard, Anderlecht en Gent gezeten. Alleen duurde het telkens niet lang. Dat vond ik wel jammer."

Pieroni is ondertussen assistent-trainer bij Seraing, maar heeft nog ambitie. "Ik heb nu als assistent die kick ervaren van het winnen, dat wil ik ook als hoofdcoach meemaken. Ik wil ooit in de Jupiler Pro League aan de slag als hoofdtrainer."