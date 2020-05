Mooie woorden van Virgil van Dijk: "Hij heeft mij geholpen om de speler te worden die ik nu ben"

Virgil van Dijk wordt beschouwd als één van de beste centrale verdedigers ter wereld en sinds hij bij Liverpool aan de slag is heeft zijn spel een nieuwe dimensie gekregen. Volgens hem heeft hij het aan Jürgen Klopp te danken.

Virgil van Dijk kan zijn kwaliteiten optimaal benutten bij Liverpool en dat heeft hij naar eigen zeggen mede te danken aan zijn coach. "Hij vroeg veel van mij en het hielp mij om de speler te worden die ik vandaag ben," vertelde de centrale verdediger aan BT Sport.

"Het is veel tactisch werk. In de verdediging proberen we zo hoog mogelijk te spelen om zo veel mogelijk druk uit te oefenen op onze tegenstanders", voegt hij eraan toe. Die tactiek zorgt natuurlijk ook voor risico's. "Je laat veel ruimte achter je rug en daar moet je mee om kunnen gaan, maar ik hou van die manier van spelen."

De speelstijl van de Reds had de Nederlander ook geïnspireerd om voor Liverpool te tekenen. "Ik wist, voordat ik hier kwam, dat ik mij zou moeten aanpassen en hard zou moeten werken om het onder controle te krijgen, maar ik wist ook dat ik het leuk zou vinden."