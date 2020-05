Slecht nieuws voor Turkse topclub: ondanks desinfectiecabine zijn er 8 nieuwe besmettingen vastgesteld

Slecht nieuws uit de Turkse voetbalcompetitie. Ze hebben gisteren namelijk heel wat testen gedaan bij Besiktas en daaruit blijkt dat er acht nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Het gaat om spelers en stafleden.

Enkele dagen geleden kwamen we nog met het nieuws dat Besiktas haar spelers met een desinfectiecabine probeert te beschermen. U kan het HIER nog eens lezen. Het lijkt wel niet te helpen, want er zouden acht nieuws besmettingen zijn opgedoken binnen de club.

Het is slecht nieuws voor de Turkse voetbalcompetitie, want de kans was bestaande dat de wedstrijden op 12 juni konden hervatten. Als de competitie wordt hervat, zal het zonder publiek gebeuren.