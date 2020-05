5 redenen om de start van de Bundesliga niet te missen!

Na twee maanden stilzitten, gaat de Bundesliga dit weekend opnieuw van start. We geven u 5 redenen mee om dit weekend te kijken.

De Bundesliga werd stopgezet op 8 maart, maar maakt nu eindelijk haar wederoptreden. Een 'gevaarlijk experiment' volgens sommigen aangezien de Franse en de Nederlandse competitie definitief zijn stopgezet wegens het coronavirus. Waarom mag u de start van de Bundesliga niet missen? We geven u 5 redenen.

1) Een meer dan ooit spannende titelrace

Bayern Munchen is altijd titelkandidaat nummer 1 in Duitsland. De hegemonie van de 'Rekordmeister' staat dit seizoen echter wankel. Bayern heeft slechts 4 punten voor op Borussia Dormund, 5 op Red Bull Leipzig en 6 op Borussia Mönchengladbach. Dit seizoen kan dus wel eens nog historischer worden als Bayern niet kampioen speelt.

2) Omdat er nog niets gespeeld is

De Bundeslliga is stopgezet na 25 speeldagen, ver van het einde dus want er moeten 9 speeldagen gespeeld worden. Het kampioenschap staat nog lang niet vast, maar ook de strijd rond de Europese tickets moet zich nog verder ontplooien. De 6e plaats die recht geeft op het laatste Europa League-ticket is nu in handen van Schalke. Maar ze hebben slechts één schamel puntje voorsprong op Wolfsburg en Freiburg. Twee op de 9e Hoffenheim. Voor de kwalificatie van de Champions League staat Bayer Leverkusen op twee punten van de 4e plek van Mönchengladbach.

Onderaan het klassement staat traditieclub Werder Bremen 17e met vier punten achterstand op Fortuna Düsseldorf maar wel met een match minder gespeeld.

3) De Bundesliga, het kampioenschap van de sterren van morgen

De Bundesliga zit vol jong talent. Bijna elke club heeft wel een youngster in zijn rangen die over een aantal jaar op het hoogste niveau zal schitteren. Zo kan Dortmund rekenen op Jadon Sancho (20), Erling Haaland (19) en Achraf Hakimi (21). Ook RB Leizpig heeft met Dayot Upamecano (21), Konrad Laimer (22), Dani olmo (22) en Christopher Nkunku (22) enkele ruwe talenten in zijn rangen. Overige grote talenten zijn Alphonso Davies (Bayern, 19), Amine Harat (Schalke, 22) en Kai Havertz (Leverkusen, 20)

4) Een revierderby die spektakel belooft

Door een ongelooflijk toeval in de kalender, staat meteen de grootste derby's uit het Duitse voetbal op het programma. De Revierderby tussen aartsrivalen Borussia Dortmunt en Schalke on. Een wedstrijd tussen twee grote rivalen uit het Ruhrgebied. In de heenwedstrijd ging Schalke met 2-4 winnen in Dortmund, de Borussen hebben dus reden genoeg om meteen klaar te zijn voor de eerste wedstrijd.

5) Nieuw soort voetbal?

Ondanks de controverse rond de heropstart van de Bundesliga, wil de Duitse voetbalbond ook extra maatregelen opleggen om een verspreiding van de pandemie tegen te gaan. De heropstart zal een indicatie zijn of de regels gerespecteerd kunnen worden. Ondanks de afwezigheid van supporters, zal deze hernemiging ons in staat stellen om getuge te zijn van een een nieuw soort voetbalwedstrijd.

