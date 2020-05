Bryan Van Den Bogaert na afketsen onderhandelingen: "Voelde me goed bij Westerlo, maar voor wat, hoort wat"

Bryan Van Den Bogaert kan uitkijken naar een nieuw team, nadat hij er aan de onderhandelingstafel met Westerlo niet uitkwam over een contractverlenging. De West-Vlaming, die nog voor Antwerp uitkwam, speelde drie seizoenen voor de Kemphanen.

De 28-jarige West-Vlaming geeft meer tekst en uitleg bij het afketsen van de onderhandelingen. "Het aanbod van Westerlo was niet goed genoeg. Omwille van de coronacrisis stelde de club zich erg afwachtend en voorzichtig op. Daarom besloot mijn makelaar om de onderhandelingen stop te zetten. De bal ligt nu in het kamp van Westerlo. Ik moet zeggen dat ik het jammer vind dat het op deze manier loopt ", aldus de energieke linksachter, die de deur dus nog op een kier houdt.

"Ik heb het altijd prima naar mijn zin gehad bij Westerlo en kan er niets slechts over zeggen. Ik mag er terugblikken op drie goede seizoenen. Ik kom elke dag van Kuurne naar Westerlo en moet aan mijn gezin denken (Van Den Bogaert heeft een dochtertje van negen maanden oud, nvdr.). Voor wat, hoort wat!"

Makelaar onderzoekt tal van pistes

Ondanks de onzekere situatie is Van Den Bogaert niet ongerust. "Het meest onzekere is nog hoe de competities in België er volgend seizoen zullen uitzien... Wat mij betreft: op dit moment onderzoekt mijn makelaar enkele concrete pistes in binnen-en buitenland. Buitenland is op dit moment ook zeker een optie, aangezien mijn dochter nog niet schoolplichtig is."

Zoals het er nu naar uitziet, zou het dus zomaar kunnen zijn dat VDB Westerlo verlaat... met een promotie. "Ja, het is allemaal raar... Ik hoop het alleszins, want Westerlo is echt een mooie, familiale club. Maar al dan niet promoveren, dat heeft geen invloed op mijn beslissing."