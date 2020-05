'Mbokani in onderhandeling met twee Chinese clubs'

Laszlo Bölöni en Sinan Bolat zijn al zeker weg bij Antwerp. Voeg daar naar alle waarschijnlijkheid ook nog de naam van Dieumerci Mbokani maar bij. De co-topschutter in de Belgische competitie zou aan het onderhandelen zijn met twee Chinese clubs.

De ene Chinese club zou Shandong Luneng zijn. Daar loopt Mbokani ex-ploegmaat en ex-Rode Duivel Marouane Fellaini tegen het lijf. De twee kennen elkaar nog van bij Standard, al is dat ondertussen al wel meer dan 10 jaar geleden.

De andere Chinese club die geïnteresseerd is in de Congolese spits, is Wuhan Zall. Wuhan is de plaats waar het coronavirus uitgebroken is en is daardoor wereldwijd bekend geworden.

Het lijkt dus vast te staan dat Mbokani vertrekt bij Antwerp, al leek dat vorig seizoen ook vast te staan toen Mbokani in een interview zei dat hij zijn laatste wedstrijd gespeeld had voor de club.