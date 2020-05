Dit WAS dus het voorstel voor 1B: zes profploegen en zes beloftenteams

De werkgroep van de Pro League besliste eerder vanmiddag al over een voorstel voor het format van de Jupiler Pro League van volgend seizoen. Ze kwamen ook met een voorstel, maar zoals eerder gezegd werd dat van tafel geveegd door de Raad van Bestuur van de Pro League!

De invulling van 1B werd een héél zware bevalling. De werkgroep ging op de Algemene Vergadering van de Pro League - daar wordt de effectieve knoop doorgehakt - een tweede klasse met twaalf clubs naar voren schuiven.

En dan volgt dé tweede vraag: hoe geraak je in de huidige voetbalmaatschappij aan twaalf extra clubs om de reeks te bevolken? Het antwoord ligt in het voorstel van Club Brugge en KRC Genk: met belofteploegen.

Drie tweedeklassers, drie promovendi en... beloften

Dat wou zeggen dat behalve Union SG, KVC Westerlo en Lommel SK - dat zijn de enige overblijvers van 1B - ook KSMK Deinze, RFC Seraing en RWDM naar tweede klasse promoveren.

Voor Lierse Kempenzonen - dat na de weigering van de licentie voor Excelsior Virton ook leek te promoveren - was dat minder goed nieuws geweest. Voor de volledigheid: over welke belofteploegen zullen aansluiten is momenteel geen duidelijkheid.

De eerste zes van het eindklassement zouden met elkaar strijden om promotie. Wat als Jong Club Brugge of Jong Anderlecht de titel pakte? Dan promoveerde de hoogstgeklasseerde club mét een licentie voor de Jupiler Pro League. Maar zoals eerder gezegd: dit mag dus allemaal de vuilbak in.