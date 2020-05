Pro League schenkt verdere duidelijkheid: verdeling Europese tickets en geen redding meer voor economische dalers

De voornaamste beslissing die door de Pro League werd genomen, is die om een kampioen en een degradant aan te duiden en verder te gaan met 16 ploegen in 1A. Maar er werd ook nog wel wat anders beslist op de Algemene Vergadering. Wat bijvoorbeeld met de Europese plaatsen?

Afwikkeling seizoen 2019-2020

Aan de stopzetting van de competite met volwaardig statuut, verbond de Pro League naast de degradatie van Waasland-Beveren ook volgende conclusies met betrekking tot het spelen van Europees voetbal:

Club Brugge – kampioen en aantredend in de groepsfase van de Champions League

KAA Gent – Q3 Champions League

Sporting Charleroi – Europa League*

R. Antwerp - Europa League*

Standard de Liège – Q2 Europa League

Geen reddingsboei meer voor economische dalers

De Algemene Vergadering besliste ook tot de invoering van het principe dat de sportieve dalers vanaf het seizoen 2020-2021 altijd zullen degraderen in of uit het profvoetbal. Economische dalers zullen dus niet langer de plaats innemen van sportieve dalers. Dit principe blijft gehandhaafd tot een minimumaantal van 14 clubs wordt bereikt in Jupiler Pro League en 6 clubs in 1B.

Competitieformat seizoen 2020-2021

In de play-offs van volgend seizoen spelen de nummers 1 tot en met 4 voor de titel, terwijl er een aparte poule is voor de nummers 5 tot en met 8. De winnaar van deze poule speelt tegen de nummer vier van de Champions play-offs reeks en strijdt voor het laatste Europese ticket.

Deze wedstrijd wordt niet gespeeld indien de bekerfinale wordt afwerkt door 2 clubs uit de Champions play-offs of de winnaar van de Beker uitkomt in de Champions play-offs.