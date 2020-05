Lijstje geïnteresseerde clubs voor Timothy Castagne wordt steeds maar langer

Timothy Castagne is grof wild op de transfermarkt. De verdediger van Atalanta kan zowat in elke Europese topcompetitie aan de slag.

International voor de nummer één op de wereldranking, zowel inzetbaar op rechts als links, Champions League-ervaring én nog steeds maar 24 jaar oud. Het zijn slechts enkele van de de troeven die meespelen in de interesse die clubs tonen in Timothy Castagne.

De naam van Castagne valt zowat in elke competitie. In Italië zou Castagne bij zowat elke topclub aan de slag kunnen. Inter Milaan, Napoli, AS Roma en AC Milaan staan te popelen om Castagne weg te plukken bij Atalanta.

Maar ook buiten de Italiaanse landgrenzen is er enorm veel interesse in Castagne. Eerder was er al sprake van interesse van PSG. Daarover lees je meer HIER.

Uit Engeland trekken zowel Tottenham als Leicester aan de mouw van Castagne en ook uit Spanje is er interesse. Sevilla ziet in Castagne de ideale man voor hun rechterflank.

Castagne heeft zich sinds zijn vertrek bij Racing Genk enorm ontwikkeld en dat is te merken aan de interesse. Het zou ons niet verbazen moest de Belg na dit seizoen een mooie transfer versieren.