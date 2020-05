Waasland-Beveren voelt zich "koud gepakt" na beslissingen Pro League: "Dit is een duw richting het faillissement"

Terwijl Waaslansd-Beveren had gehoopt op een oplossing met 18 ploegen in 1A en zonder degradant, werd het voorstel op het laatste moment nog gewijzigd naar 16 ploegen met degradant. Een bijzonder koude douche voor de Waaslanders.

De club zal dus volgend jaar in 1B aantreden en daar vreest het voor financieel barre tijden, niet onterecht gezien het recente licentiebloedbad. "Dit is een slag in het gezicht. We zijn de enige club die de solidariteitsbijdrage misloopt", reageerde voorzitter Dirk Huyck bij Het Laatste Nieuws.

"1B is het kerkhof van Belgische ploegen. Clubs overleven er dankzij buitenlandse investeerders. We gaan er alles aan doen om te overleven. Maar dit is een duw richting het faillissement", schuwde hij geen zware woorden.

De rode lantaarn na 29 speeldagen voelt zich geviseerd. "Sommige clubs hebben geprimeerd om ons te slachtofferen. We zijn koud gepakt", besloot Huyck.