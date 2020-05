Waasland-Beveren en Cercle Brugge krijgen geen compensatie

Er is compensatie voorzien voor de profclubs. De Europees spelende ploegen staan tien procent van hun startgeld af en daar bovenop komt nog 1,5 miljoen euro van de KBVB. Maar niet iedereen mag daar aanspraak op maken.

"Een compensatie wordt voorzien, samengesteld uit een éénmalige solidariteitsbijdrage van de clubs die uitkomen in de UEFA-competities in het seizoen 2020-2021 en een voorafname van het deel van de winsten van Euro 2021, bestemd voor de profclubs. De Algemene Vergadering heeft het principe vastgelegd dat clubs die aanspraak maken op technische werkloosheid voor betaalde sportbeoefenaars, geen aanspraak kunnen maken op deze solidariteitsbijdrage", klonk het in de communicatie van de Pro League.

Dat betekent dat clubs als Waasland-Beveren en Cercle Brugge al geen geld krijgen, want zij zetten hun spelers op technische werkloosheid. Ook Lokeren, Roeselare en Lommel deden dat. Enkel die laatste club kwam in aanmerking voor de compensatie, want de andere twee verdwijnen uit het profvoetbal.

Of Standard - dat een deel van zijn spelers tijdelijk op technische werkloosheid zette - er mee in deelt, valt nog af te wachten.