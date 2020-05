🎥 'The Belgian League!' Engelsen eren de Belgische topspelers met hun mooiste goals, van Hazard tot... Philippe Albert

Het hoeft niet gezegd dat de Belgen de voorbije jaren een belangrijke rol gespeeld hebben in de Premier League. Dat is over het Kanaal ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. Kijk maar naar deze compilatie van de mooiste goals van Hazard, De Bruyne, Mirallas, Kompany, Benteke en zelfs Philippe Albert!