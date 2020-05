Dedryck Boyata komt terug op zijn gebaar: "Het was noch een viering, noch een omhelzing"

In de Bundesliga kunnen de spelers geen vieringen meer houden na de doelpunten. Dedryck Boyata deed het wel en hij werd bekritiseerd omdat hij dicht bij één van zijn teamgenoten was gekomen.

De kritiek is vrij streng en tegenstrijdig, aangezien voetbal per definitie geen sport is die uitnodigt tot respect voor "Social Distancing". Desalniettemin wilde Dedryck Boyata het zelf graag uitleggen via Instagram.

De Rode Duivel schreef: "Het was noch een viering, noch een omhelzing. Ik verontschuldig me voor het feit dat ik mijn hand op het gezicht van Marko Grujic heb gelegd. Ik gaf hem instructies voor een fase tijdens de wedstrijd. We moeten absoluut voorzichtig zijn nu we in deze situatie spelen. We moeten de manier waarop we spelen of vieren aanpassen."