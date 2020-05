Walter Damen hekelt Pro League: "Vandenbempt kende het voorstel donderdagavond al, wij twee uur voor de stemming: Ongelofelijk!"

De Algemene Vergadering van de Pro League blijft nazinderen. Heel wat clubs voelen zich benadeeld, zoals Beerschot, dat zich duidelijk vragen stelt bij de manier van werken en 'solidariteit' binnen de Pro League.

Walter Damen, ondervoorzitter van Beerschot, doet in GvA zijn relaas. "Het blijft moeilijk om die beslissing te kunnen plaatsen. Tot donderdag was er geen vuiltje aan de lucht. We stonden perplex toen we vernamen dat het voorbereidend werk van de werkgroep gewoon van tafel geveegd werd."

"Het is ongelofelijk dat wij pas twee uur voor de stemming ingelicht werden van het nieuwe voorstel, terwijl Peter Vandenbempt dit donderdagavond al tot in de puntjes uit de doeken kon doen."

Toch blijft Damen geloven in promotie. "We zullen er alles aan doen om sportief de deur naar 1A te openen. We verwachten nu een concreet voorstel van de voetbalbond. Het is aan hen om te bepalen waar en waneer die finale gespeeld kan worden."