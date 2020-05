Rotseizoen wordt in één klap gelukkigste periode uit zijn leven: "Daarvoor ben ik het virus dankbaar"

Jorge Teixeira had er rotseizoen opzitten. De verdediger viel in september uit met een heupblessure en was pas in maart weer fit. Toch is de verdediger gelukkiger dan ooit tevoren.

"Dat komt allemaal door mijn prinsesje, Kiara", toont Teixeira trots zijn pasgeboren kindje. "Ik mis de spelersgroep wel, maar ik ben vooral dankbaar dat ik nu meer tijd kan doorbrengen met mijn dochter."

Het was een seizoen om snel te vergeten voor de ervaren verdediger. "Ik viel in september uit en was pas in maart terugfit. Ik heb enkel de wedstrijd tegen Standard nog meegemaakt. En nu zit ik weer maanden zonder voetbal."

Dankzij het Coronavirus kan de verdediger zich volledig focussen op zijn dochter én op zijn herstel. "Ik ben in principe volledig verlost van de blessure, maar het blijft iets delicaat. Ik moet oppassen bij bepaalde spieroefening en ik loop bijvoorbeeld ook niet op asfalt, want dat is te belastend."

Eens de competitie opnieuw start hoopt Teixeira alvast dat STVV het beter zal doen dan dit jaar. "Die twaalde plaats, dat is niet iets om mee te pronken. Maar we moeten wel rekening houden met dat de hele staff vervangen is. We moesten ons aanpassen aan de nieuwe coach en dat kost tijd."

"Met een hele voorbereiding gaat dat beter gaan. Al is het wel zaak alle sterkhouders bij elkaar te houden. Maar dat is de taak van het bestuur", sluit Teixeira af.