Van Gaal klapt uit de biecht: "Bij Barcelona gebruikten we geluidsinstallaties om meer sfeer te creëeren"

Louis Van Gaal was afgelopen weekend aandachtig toeschouwer tijdens de heropstart van de Bundesliga. Maar de coach vond het toch onwennig kijken met zo'n lege stadions.

"Het was werkelijk niet om aan te zien, zo'n wedstrijd in een leeg stadion", gaf Van Gaal aan bij Studio Sport. "Ik snap niet dat die clubs niets verzinnen om wat sfeer te creëeren. Dat ze zonder fans moeten spelen is, is het probleem niet. Dat ze er niets aan doen, dat wel. Je kan perfect fans intekenen of er wat geluid bij zetten."

Van Gaal spreekt uit ervaring. "Ik weet dat het niet door de beugel kan dat ik dit zeg, maar dat deden we destijds bij Barcelona ook al. We hadden in de heenwedstrijd met 3-1 verloren tegen Chelsea, dus zetten we geluidsinstallaties aan om het publiek op te zwepen. Dat zorgde ervoor dat het publiek extra meedeed."

Barcelona won de terugwedstrijd uiteindelijk met 5-1, dus helpen kan het zeker. Daarvan is Louis Van Gaal ook alvast van overtuigd. "We kunnen dat doen. Zo'n lege tribunes daar is niets aan en dat heeft ook zijn invloed op het kijkersgedrag. Ik vind het zelf alvast minder leuk nu."