Bundesliga-adept Philippe Vande Walle na eerste matchen zonder publiek: "Geen hoerastemming, maar het is een aanzet richting beter"

Zelfs voor een Bundesliga-adept als Philippe Vande Walle was het dit weekend wat op de tanden bijten. Natuurlijk was hij blij zijn favoriete competitie weer te kunnen zien, maar ook voor hem ontbrak er iets. "Maar voorlopig is dit de beste oplossing!"

Zaterdag Dortmund-Schalke 04 en zondag Union Berlin-Bayern München, Vande Walle zat voor zijn tv. "Het is voetbal, maar ik kan ook begrijpen als Marc Degryse dan zegt dat hij er weinig aan vond. Zeker voor een wedstrijd tussen Dortmund en Schalke zijn er normaal gezien veel emoties aan verbonden. Dat valt weg. Het is raar en ja, dan begrijp ik dat je het vergelijkt met een voorbereidingswedstrijd. Gelukkig was het niveau nog goed."

Op een verantwoorde manier moet binnenkort volk in het stadion mogelijk zijn

Vande Walle vindt wel dat het een eerste stap is richting een meer normale beleving. "Je moet ergens beginnen. Ik denk wel dat we op korte termijn naar enige vorm van een meer gevuld stadion kunnen gaan. Het zal beetje per beetje moeten gebeuren. Daarom vind ik het goed dat we al beginnen in Europa zonder publiek. Zo kan men opbouwen. Als liefhebber van voetbal heb ik ook geen hoerastemming bij zulke matchen, maar het is een reddingsboei."

De voormalige doelman van Club Brugge en Germinal Ekeren hoopt dus dat het een aanzet is naar meer. "Als je ziet dat er mensen stilaan weer op vakantie zullen mogen, is dat toch een goed teken. Op een verantwoorde manier moet er dus ook wel volk in een stadion mogelijk zijn binnenkort. Want ja, het woord 'supporter' is meer dan alleen voor de buis te zitten met een pakje chips. Voor velen is het de hele beleving van als ze thuis vertrekken."

Opvallend: de scheidsrechters hadden het wel veel makkelijker

Wij hebben nog tot 7 augustus om ons voor te bereiden op het begin van de Jupiler Pro League. "Dat is misschien nog een geluk. Hoe langer, hoe waarschijnlijker het wordt dat er enige vorm van publiek mogelijk is", denkt hij.

Vande Walle zag ook wel iets opvallend in de Duitse matchen. "De scheidsrechters hadden het veel makkelijker en waren heel correct in hun beslissingen. Als ze die druk van de thuisploeg niet voelen, gaat het blijkbaar makkelijker. Dat toont toch aan dat het wel degelijk een invloed heeft."