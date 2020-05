Vandenbempt voorspelde al: "De link is snel gelegd met Bayat in de bestuurszetel op Standard"

Nog voor het nieuws maandagavond uitlekte dat Michel Preud'homme er misschien mee stopt als T1 van Standard had Sporza-journalist Peter Vandenbempt al over die mogelijkheid gesproken in De Tribune.

Vandenbempt had al geruchten gehoord. Marc Wilmots ziet hij niet meteen coach worden van de Rouches. "Op Standard zal het toch Felice Mazzu zijn als Michel Preud'homme besluit om geen trainer meer te zijn", zei hij. "Ik denk wel dat dat zou kunnen."

Preud'homme liet voor hem ook al een twijfelende indruk. "Dat is niet concreet aan de orde, ik zeg het niet op basis van informatie die ik heb voor alle duidelijkheid. Maar mijn aanvoelen zou wel eens kunnen zijn dat hij denkt: "Het is goed geweest". We weten allemaal dat Mogi Bayat ook in de bestuurszetel zit daar op Sclessin, dus dan is de link gauw gelegd."

"Overigens ging het gerucht dat Mazzu gesignaleerd was in het Luikse, maar het was ook maar een gerucht. Je kan allerlei dingen doen in Luik natuurlijk, maar op Sclessin niet al te veel."