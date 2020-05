Thibaut Courtois tevreden dat de collectieve trainingen opnieuw zijn begonnen in Spanje: "We konden niet wachten"

In La Liga zijn de spelers opnieuw met de collectieve trainingen begonnen. Volgens Thibaut Courtois, de doelman van Real Madrid, keken de Madrilenen er naar uit om opnieuw te beginnen.

Courtois gaf een interview bij Realmadrid TV, het mediakanaal van de Spaanse topclub. "We keken er naar uit om opnieuw te beginnen. Het is goed om met het team terug in het trainingscentrum te zijn."

De doelman was aangenaam verrast over de vorm van zijn ploegmaats. "De conditie zit goed in het team. Iedereen lijkt thuis gedaan te hebben wat er van hen werd verwacht. Dankzij de collectieve trainingen kunnen de spelers opnieuw op doel schieten, dus het voelt aan als een echte training."