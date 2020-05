Beerschot en OHL hielden vandaag 'eerste topoverleg' en dit is hét grote verschil in standpunt

Beerschot VA en OH Leuven zaten vanmiddag voor het eerst rond de tafel om de terugwedstrijd van de promotiefinale te bespreken. Het werd een constructief gesprek, maar een akkoord is er nog niet.

De Pro League besliste dat Beerschot VA en OH Leuven er zelf voor moeten zorgen dat de terugwedstrijd van de promotiefinale - de Mannekens wonnen de heenmatch met het kleinste verschil - nog wordt gespeeld. In het andere geval promoveert KVC Westerlo.

Het Laatste Nieuws laat weten dat de gesprekken constructief verlopen en dat er bij beide partijen een wil is om de promovendus aan te duiden. Al is er nog steeds een verschil in standpunt.

Beerschot wil de finale voor 1 juli afwerken om op die manier een degelijke voorbereiding richting het nieuwe seizoen af te haspelen. In dat scenario wordt de finale in het buitenland - Duitsland werd al genoemd - gespeeld.

OH Leuven wil dan weer op Den Dreef spelen. De fusieclub oppert er dan ook voor om de terugwedstrijd zo laat mogelijk te spelen. Zo is het mogelijk dat er pas een beslissing over de promovendus zal zijn op enkele dagen van de start van het nieuwe seizoen.