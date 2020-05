Neuer draait dan toch zijn kar en tekent voor twee jaar bij

Manuel Neuer deed er lange tijd moeilijk over, maar de Duitse doelman heeft dan toch zijn contract verlengd.

Neuer ging de laatste maanden openlijk in discussie met het Bayern-bestuur over zijn contractverlenging. De Duitse doelman wou geen speeltijd afgeven aan Alexander Nübel, die komende zomer transfervrij overkomt van Schalke 04.

Dat zorgde voor irritaties bij Bayern München, maar ook voor twijfels over de toekomst van Neuer. Zijn contract liep in 2021 af en velen zagen het als een laatste kans voor de 34-jarige Neuer om nog één mooie transfer te versieren.

Maar zover zal het dus niet komen. Bayern liet weten verder door te gaan met de doelman tot 2023. Of Neuer zelf heeft ingebonden of Bayern heeft toegegeven aan de eisen van Neuer zal volgend seizoen blijken.

Beide partijen waren alvast opgetogen met het nieuws. "We zijn verheudg te kunnen aankondigen dat Manuel zijn contract heeft verlengd tot 2023. Hij is de beste doelman ter wereld en onze kapitein."

Ook Neuer was blij dat hij alle heisa achter zich kan laten. "Door het coronavirus wou ik geen beslssing nemen. Het was voor mij belangrijk om met keeperstrainer Toni Tapalovic te kunnen samenwerken. Nu dat opgelost is ben ik blij te kunnen bijtekenen bij de beste club ter wereld. Dit is mijn thuis."