Napoli zet alle mogelijke middelen in om 'ereburger' Dries Mertens te overhalen

De soap over de volgende bestemming van Dries Mertens duurt nu al enkele weken. Ondertussen heeft Napoli een versnelling hoger geschakeld om de topschutter aller tijden langer aan zich te binden.

Dries Mertens kan vanaf 1 juli kiezen voor welke club hij uitkomt. FC Chelsea en Inter Milaan hengelen naar de diensten van de Rode Duivel, maar Napoli legt zich daar niet zomaar bij neer.

De huidige werkgever van Mertens zet alle zeilen bij om onze landgenoot langer aan zich te binden. Zo waren hingen er emotionele boodschappen van fans bij zijn woonst en waren er tal van smeekbedes.

En dan is er nog het lucratieve contract dat voor Mertens klaar ligt in Napels. De laatste zet in het charmeoffensief is een mogelijk statuut van ereburger van de stad. Mertens stak Diego Maradone bij in de topschuttersstand en staat nu samen met Marek Hamsik bovenaan met 121 stuks.