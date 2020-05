Comedy capers bij de politie? 'Vel van Moeskroen gered door moeilijk uitspreekbare naam van eigenaar Pairoj Piempongsant'

Twee weken geleden besloot het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) om Moeskroen een licentie voor 1A toe te kennen. Een beslissing waar veel mensen versteld bij stonden. De motivering werd niet bekendgemaakt.

De motivering van het BAS om Moeskroen een licentie toe te kennen zou maandag gepubliceerd worden, maar op vraag van de Henegouwers gebeurde dat niet. Dat meldt Het Nieuwsblad. De krant kon de motivering van het BAS wel inkijken en kwam tot opvallende conclusies.

Hét bewijs tegen Moeskroen

In 2020 zou het BAS extra bewijzen hebben om Moeskroen geen licentie toe te kennen voor 1A: een telefoongesprek tussen ex-CEO Paul Allaerts en makelaar Marc Rautenberg om aan te tonen dat de club bestuurd werd door makelaars. In dat gesprek, dat door de politie werd afgeluisterd in het kader van 'Propere Handen', zei Rautenberg dat hij had geluncht met een zekere 'Pinion Pirotte' en dat die een betaling zou doen -"nadat hij het geld aan zijn zoon zou geven zodat er geen link zou zijn"- aan de club.

Piempongsant - Pirotte

Twee dagen later stond er 2 miljoen euro op de rekening van Moeskroen om de licentie in 2018 veilig te stellen. Het geld werd gestort door Phubate Piempongsant, de zoon van Moeskroen-eigenaar Pairoj Piempongsant. Die laatste zou 'Pinion Pirotte' zijn, of zo werd hij door de politie destijds in het verslag omschreven. Volgens het BAS is het niet te bewijzen dat Pirotte en Piempongsant naar een en dezelfde persoon verwijzen. Bovendien zijn er ook geen bewijzen dat Rautenberg achter het geld van Phubate Piempongsant zat.