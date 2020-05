Westerlo neemt Pro League wind uit de zeilen: OHL en Beerschot nu aan zet

Opvallend bericht: Westerlo geeft 1A op en zet de deur open voor OH Leuven en Beerschot om te stijgen. De Kempenaren willen niet langer in het spelletje van de Pro League betrokken worden.

Eigenlijk was er bij Westerlo intern nooit de grote hoop om naar 1A te stijgen. Binnen de club was men zelfs overtuigd dat de reglementen dat nooit gingen toelaten. Ze waren zelf verbaasd dat ze in de bizarre beslissing van vorige vrijdag van de Pro League betrokken werden. Enkel en alleen omdat de Turkse eigenaars er nog in geloofden, speelden ze het spelletje even mee.

Maar het gezond verstand regeert tegenwoordig in het Kuipje. Als ze zich nu richten op 1B hebben ze voldoende tijd om hun ploeg voor volgend seizoen klaar te krijgen, met de abonnementenverkoop te beginnen, budgetten op te maken... De misschien wel ijdele hoop om toch nog in 1A te spelen navolgen, zou hen in de problemen kunnen brengen.

Niet meegezogen in mallemolen

Trouwens, zelfs als de match tussen OHL en Beerschot niet kan doorgaan, gaat geen van beide clubs aanvaarden dat Westerlo in dat geval stijgt. Dan worden ze ook nog eens in de rechtbankmallemolen meegezogen. Daar bedanken ze nu wel voor. Ze gaan een team voor 1B bouwen.

Dat neemt de Pro League wel wat wind uit de zeilen om Beerschot en OHL onder druk te zetten. Indien zij - door omstandigheden - niet kunnen spelen voor 7 augustus wordt het link. Want zal Westerlo zich in de gegeven omstandigheden dan nog willen wagen aan een avontuur in 1A terwijl alles in gereedheid is gebracht voor 1B? Dat is vragen om problemen.