Heeft de aanval van Waasland-Beveren gevolgen voor de titel van Club Brugge? "Vergelijkbaar met beslissing in Nederland"

Waasland-Beveren wil er alles aan doen om de degradatie te ontlopen. Ze gaan eerst voor een bemiddeling binnen de Pro league, maar als dat niet voor een oplossing zorgt, trekt de club naar het BAS en mogelijk ook naar de burgerrechtbank.

Als Waasland-Beveren haar gelijk krijgt, zou de competitie geannuleerd worden. Het zou grote gevolgen hebben voor de titel van Club Brugge, want dan zou de club haar status als kampioen verliezen.

Tom Rombouts, de advocaat van Waasland-Beveren, gaf meer uitleg bij Het Laatste Nieuws. "Het klopt dat Club Brugge haar titel zou verliezen. Het is vergelijkbaar met de beslissing in Nederland. Als ze veel belang hechten aan de titel, is een competitie met 18 ploegen voor ons zeker mogelijk."

Beerschot en OHL

Waasland-Beveren zou zelfs Beerschot en OHL in de zaak kunnen betrekken. Zij moeten namelijk nog een promotiefinale spelen, maar een competitie met 18 ploegen zou voordelig zijn voor hen. "We hebben Beerschot en OHL er graag bij, maar nu moeten we alles doen in het belang van onze club", aldus Rombouts.