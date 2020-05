Jonathan David kijkt op naar landgenoot: "Hij laat zien dat alles mogelijk is"

Jonathan David lijkt AA Gent deze zomer te verlaten. De jonge Canadese aanvaller wil namelijk graag naar de Bundesliga. Daar zou hij met Alphonso Davies een landgenoot tegenkomen.

Alphonso Davies heeft het dit seizoen helemaal gemaakt in de Duitse competitie. Hij is bij Bayern München omgevormd tot een linksback en deze positie lijkt hem zeker te liggen. Jonathan David zou zijn landgenoot volgend seizoen kunnen vervoegen in de Bundesliga.

De aanvaller van AA Gent kijkt op naar Davies. "Alphonso heeft het gemakkelijker gemaakt voor spelers als ons om de stap te zetten", klinkt het bij SkySports. "Hij heeft getoond dat je alles kan bereiken als je hard werkt."