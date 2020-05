Nilis had twee jaar geleden al contact met Belgische topclub: "Ik vroeg om me binnen drie weken iets te laten weten, nooit meer iets gehoord..."

Zou je als Belgische topclub toch niet eens informeren naar het telefoonnummer van Luc Nilis? De voormalige spitsentrainer van PSV en VVV Venlo hoopt in ieder geval dat ze hem contacteren. Dat deed Genk ooit al eens, maar dat draaide uit op een ontgoocheling...

Na VVV wil hij hogerop. “Ik voel de drang om het op een hoger niveau toe te passen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Er zijn opties, maar daar zeg ik voorlopig neen tegen. Ik kan weer naar het buitenland, maar ver van huis gaan, is pas een optie als België of Nederland niets wordt. Ik heb nog even de tijd."

Twee jaar geleden was er al contact met Genk. "Ik ging iets eten met Dimitri de Condé. Hij had mij gebeld. Ik leg hem uit hoe ik werk, allemaal heel tof. Alleen vroeg ik om binnen de drie weken iets te laten horen. Om te weten waar ik aan toe was. Nooit meer iets van gehoord. Dat doet pijn. Waarom vragen ze mij dan? Achteraf hoorde ik via via dat het financieel zogezegd niet haalbaar was. Maar er was niet eens over geld gepraat."