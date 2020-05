Timothy Castagne hoopt snel weer op voetbal: "Hak snel de knoop door"

Timothy Castagne kan na enkele weken lockdown weer terugkeren naar het veld. De vleugelverdediger is blij weer met de bal bezig te zijn, al hoopt hij wel snel op meer duidelijkheid over de heropstart.

"Het zijn een paar moeilijke weken geweest, maar zo stilaan begint het normale leven weer hier. Ik denk dat we het zwaarste ondertussen achter de rug is", vertelt Castagne aan RTBF.

Ondertussen hield Castagne zijn conditie thuis op peil. "We hebben een programma meegekregen van de club. Ik zit af en toe wat op de hometrainer of dan doe ik eens oefeningen op het terras of in de garage."

Maar die weken thuis begonnen stilaan wat te veel te worden. Dus is Castagne ook blij dat hij weer met de groep kan trainen. "Af en toe hadden we wel meetings met de coaches en spelers, maar dat is toch niet hetzelfde. Ik ben blij dat we eindelijk weer in groep trainen."

In Italië willen ze de competitie graag heropstarten, maar dat is allemaal nog wat onzeker. Ook Castagne hoopt dat er snel duidelijkheid komt. "Zolang het veilig kan, zal de competitie hervatten. Ik merk dat ze er alles aan doen om de competitie te hervatten. Maar ik hoop vooral dat ze snel de knoop doorhakken."