Twitter gaat helemaal los na hilarische uitschuiver van FC Cincinnati bij aankondiging van nieuwe trainer Jaap Stam

De Amerikanen gebruikten namelijk een foto van Tinus van Teunenbroek, een voormalig jeugdtrainer van Ajax, bij de aankondiging van hun nieuwe coach. De persoonsverwisseling kon op de nodige hilariteit rekenen in de Twitter-wereld.

Tal van Twitteraars steekten al de draak met de blunder van FC Cincinatti. Namen als Vin Diesel, Mr. Proper, Peter Bosz, Collina en Shelvey passeerden de revue. De Amerikaanse club pastte de foto na twee uur aan, maar het kwaad was al geschied.

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC