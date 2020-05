📷 De miljoenen van Fellaini en Witsel wel besteed: zo zal het gerenoveerde stadion van Standard er gaan uitzien

Standard Luik kon pas bij het BAS zijn licentie afdwingen voor volgend seizoen. Eén van de punten waar de Licentiecommissie over viel had alles te maken met de renovatieplannen van Sclessin.

Standard-voorzitter Venanzi creeërde een fonds, het zogenaamd 'Immobilière du Standard de Liège', die het nodige geld in het laatje moest brengen voor het 'nieuwe' Sclessin. Eerst investeerde ex-speler Axel Witsel en ook later gaf Marouane Fellaini zijn ex-club een duwtje in de rug.

Nu is er ook een foto opgedoken van hoe het Stade Maurice Dufrasne er uit zou moeten zien wanneer het volledig afgewerkt is en het ziet er erg veelbelovend uit. De Luikenaars mikken op 32 000 zitjes.