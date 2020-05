Geïnteresseerden genoeg voor Timothy Castagne, maar zelf droomt hij van één bepaalde competitie

Timothy Castagne spreekt over zijn favoriete competitie. Ooit wil hij er aan de slag, maar daarom nog niet onmiddellijk.

Timothy Castagne was aan zijn derde seizoen bezig voor Atalanta en in juni 2021 ziet hij zijn contract aflopen bij de club uit Bergamo. Bovendien zijn er de voorbije weken bijzonder veel transfergeruchten over de flankverdediger die in 2017 vertrok bij Racing Genk.

PSG, Sevilla, Tottenham, Inter, Napoli, AS Roma en AC Milan behoren tot het lijstje geïnteresseerden. "Ik voel me erg goed en gelukkig in Italië", liet de Rode Duivel optekenen in een interview met RTBF.

Maar als hij de Serie A ooit zal verlaten, dan is er toch een Europese topcompetitie die Castagnes voorkeur geniet. "Ik hou van de Premier League en de directe speelwijze in Engeland. Maar of die overstap er nu komt of binnen een paar jaar, dat maakt weinig uit. Ik ben vooral gefocust op wat er de komende weken gaat gebeuren", wijst hij naar de mogelijke hervatting van de Serie A.

Volgens de geruchten is Tottenham een van de geïnteresseerde ploegen, maar een voorkeur voor een Engels team heeft Castagne niet. "Het is een kampioenschap met heel veel mooie ploegen", besluit hij.