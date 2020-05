Ex-speler van Club Brugge en Antwerp is gratis op te pikken: "Met mijn kwaliteiten ben ik voor een pak clubs een opportuniteit"

De coronacrisis wordt voor een pak profclubs een financieel bloedbad. Ook sommige spelers vrezen om nergens meer aan de bak te komen. Al ziet Tuur Dierckx het net omgekeerd.

Een pak vrije spelers vrezen voor hun plaats in het profvoetbal. De clubs zullen door de financiële gevolgen van de coronacrisis wellicht minder plaatsjes hebben in hun kern.

Ook Tuur Dierckx is einde contract bij Waasland-Beveren. “Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kwaliteiten voor een pak clubs een opportuniteit zal zijn”, aldus de flankaanvaller in Het Laatste Nieuws. “Voor veel ploegen is het interessant om een vrije speler aan te trekken.”

“Al zal er wellicht wel veel veranderen in vergelijking met de afgelopen jaren. Ik maak me geen zorgen. Een club die een speler echt wil zal nog inspanningen willen doen. Al zal het niet altijd meer mogelijk zijn om een transfersom én een hoog loon te betalen.”