Gareth Bale krijgt advies van Braziliaanse legende: "Dan word je terug een superster"

Gareth Bale zag zijn carrière de laatste jaren wat afgeremd worden door blessures, maar zelfs een fitte Bale brengt niet meer wat er van hem verwacht wordt.

En dat levert de Welshmen veel kritiek op in Spanje. Zowel de supporters als de media nemen Bale vaak op de korrel en werken de aanvaller naar de uitgang. Die zou er deze zomer wel eens kunnen gaan komen. De Braziliaanse oud-spits Rivaldo heeft alvast wat transferadvies voor Bale.

Sinds de overname is Newcastle United de rijkste club ter wereld en er wordt verwacht dat de Engelse club dan ook enkele toptransfers gaat realiseren. Bale wordt genoemd en Rivaldo raadt aan om het aanbod te accepteren als het komt.

"Hij is nog steeds een superster. Ik vind dat als Newcastle een bod doet, dat hij dat moet aanvaarden. Zo kan hij terug gaan schitteren in de Premier League. Bij Newcastle komt hij in een gloednieuw team dat de weg naar boven wil inzetten."

Bale wordt voornamelijk gelinkt aan China en de MLS, maar Rivaldo hoopt dat het niet zo uitdraait. "Hij is nog te jong om aan zo'n competities te denken. Hij kan nog zeker twee of drie jaar mee in de Premier League."