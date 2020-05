Gaat Beerschot shoppen in Afrika?

Waar Beerschot volgend seizoen zal spelen is nog niet zeker, 1A of 1B. Maar op het Kiel maken ze al wel werk van volgend seizoen.

Zo zou Beerschot geïnteresseerd zijn in de Nigeriaan Bello Rouchdane, dat meldt het Nigeriaanse sportkanaal All Nigeria Soccer.

Maar Beerschot is niet de enige club geïnteresseerd in de middenvelder. Clubs uit Oostenrijk, Kroatië en Servië zouden ook al aan het hengelen zijn naar de diensten van Rouchdane. De 19-jarige speler komt nu uit voor ESAE FC in Benin.