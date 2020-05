Louis van Gaal blijft zichzelf in kampioenenboek Ajax: "We winnen omdat ik een innovatieve trainer ben'

Exact 25 jaar gelden won Ajax als laatste Benelux-ploeg de Champions League. Aan het roer van dat team stond Louis van Gaal, die zichzelf -geheel op eigen wijze- op de borst klopt voor de winst.

"Ik ben een innovatieve trainer, daarom hebben we de Champions League gewonnen. Althans, dat denk ik toch", klinkt het bij de trainer.

Bij zijn aankomst in Amsterdam in 1991 ging van Gaal aan de slag met een nieuwe video-analist en inspanningsfysiologen. "Nu zijn ze misschien grootheden in hun vak, maar toen waren ze nieuw. Ik stond echter wel open voor hun expertise. Daar loop ik al een stapje voor op de andere trainers. Over voetbal kun je me weinig leren, maar als het over andere specialisaties gaat zwijg ik", zegt de Nederlander in het boek 'We are the Champions' over het seizoen 1994/1995.

"Welke coach doet dat?"

Maar van Gaal klopt zichzelf ook op de borst voor zijn transferbeleid en oog voor talent bij jongeren. Hij liet Clarence Seedorf debuteren op zijn 16 en haalde een jaar op voorhand een vervanger voor Frank Rijkaard. "Welke coach zou dat allemaal doen? Als je zegt dat het enkel geluk is, haal je een stuk de kwaliteiten van een trainer onderuit."