Zijn grootste sportheld of zijn eerste herinnering aan de Champions League: Romelu Lukaku beantwoordt vragen van fans

De topschutter aller tijden van de Rode Duivels heeft op Twitter wat tijd vrijgemaakt om vragen van fans te beantwoorden.

Nu de voetballers niet meer op de groene wei kunnen schitteren laten ze zich horen op sociale media. Zo nam Romelu Lukaku de tijd om op Twitter enkele vragen van fans te beantwoorden.

- Zijn favoriete sporter buiten het voetbal: "(RIP) Kobe Bryant"

- Als hij een boek zou moeten schrijven over de drie belangrijkste momenten in zijn leven: "Mijn eerste contract, mijn periode in Engeland en het derde zullen we nog wel zien want ik heb nog vele jaren voor me."

- Zijn favoriete videogame: "Pro Evolution Soccer"

- Zijn eerste herinnering aan de Champions League: "De finale tussen Real Madrid en Valencia"

- Een ander beroep als hij geen profvoetballer was geworden: "Die vraag heb ik me nooit gesteld."

- Zijn favoriete goal celebration: "De goal opdragen aan mijn zoon en mijn moeder."

A Shout out to my son and my mom https://t.co/cXFlx4zKwX — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 22, 2020

The final of real madrid against valencia https://t.co/DFfhGh31DK — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 22, 2020