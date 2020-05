Courtois en Hazard zagen droom werkelijkheid worden: "Aangekomen in het Witte Huis"

Thibaut Courtois kan op 8 juni weer aan de slag in la Liga. Met Real Madrid heeft hij twee punten goed te maken op leider Barcelona.

"We willen titels winnen met Real Madrid, daarom zijn Eden en ik naar hier gekomen", geeft Courtois aan in El Mundo. De doelman ziet ook dat zijn maatje ondertussen hard werkt aan zijn terugkeer. "Dat de competitie werd stilgelegd kwam hem goed uit. Ondertussen is hij hersteld en traint hij weer met veel energie."

Dat Hazard terug is, kan belangrijk zijn voor de titelkansen van Real Madrid. "Hij is natuurlijk een sleutelspeler voor ons. Hij kan erg belangrijk zijn voor ons in onze titelstrijd."

Hazard kwam afgelopen zomer over van Chelsea, terwijl Courtois een jaar eerder diezelfde overstap maakte. "Het is een droom die werkelijkheid werd voor ons. Wij praatten er toen al in de kleedkamer over, om samen naar het 'Witte Huis' te gaan. En nu zijn we hier en willen we zo veel mogelijk titels winnen."