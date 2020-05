🎥 Ansu Fati maakt middenvelder compleet belachelijk bij FC Barcelona: "Hij heeft hem terug naar Duitsland gestuurd"

Bij FC Barcelona wrijven ze zich in de handen, want met Ansu Fati loopt er een jongen rond die in de toekomst wel eens een sterkhouder kan worden bij de club. Hij is 17 jaar oud, maar hij maakte dit seizoen zijn debuut bij de hoofdmacht van de Catalaanse topclub.

Ook op training laat Fati zich zien, want hij zette de Chileen Arturo Vidal heerlijk in de wind met een fantastische actie. Ook de supporters kunnen er niet genoeg van krijgen. Eén van hen zegt dat Fati Vidal (ex-Bayern München) terug naar Duitsland heeft gestuurd. Bekijk hieronder de beweging van het Spaanse talent. OMG Ansu Fati just sent Vidal back to Germany 😂😭 pic.twitter.com/08eO1N1Nsc — Kelvin (@KelvinObed4) May 21, 2020