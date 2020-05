OHL zo goed als rond met nieuwe doelman die dit seizoen uitblonk in 1B

OH Leuven gaat voor een nieuwe eerste doelman en heeft al een target in beeld. De Vlaams-Brabanders willen Anthony Moris bij Virton weghalen.

Moris speelt sinds 2018 bij Virton en herlanceerde daar zijn carrière. Hij had een groot aandeel in de promotie van de Luxemburgers naar 1B en ook dit seizoen acteerde de 30-jarige goalie op hoog niveau met tien clean sheets in 29 matchen.

De Luxemburger moet Laurent Henkinet komen vervangen, die voor drie jaar bij Standard tekende. Ook Darren Keet verlaat normaal gezien Den Dreef, waardoor OHL nog een bijkomende doelman moet zoeken.

Er ligt een contract klaar voor Moris in Leuven, maar daar wachten ze vermoedelijk de ontwikkelingen van de volgende weken nog even af. In januari was er reeds contact, maar dat ging toen niet door.

Moris speelde in het verleden ook voor KV Mechelen, maar daar kwam hij door een zware knieblessure weinig aan spelen toe. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij Standard, waar hij ook 14 matchen speelde na een uitleenbeurt aan STVV.