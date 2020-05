Carrière van 75-voudig Engelse international helemaal in het slop: "Ik ben transfervrij, heb ervaring en ben gretig!"

Het kan verkeren. Vraag dat maar aan Joe Hart. Op zijn 33ste kwam de 75-voudige international ook dit seizoen niet aan de bak bij Burnley. Opvallend, gezien de erg veelbelovende start van zijn carrière bij Manchester City.

Twee titels, een FA Cup, twee keer de League Cup... Het palmares van Joe Hart oogt bijzonder fraai. De Engelsman was een betrouwbaar sluitstuk in het team van Vincent Kompany en co. Vier keer was Hart de doelman met de meeste clean sheets in de Premier League.

Met de intrede van Pep Guardiola bij The Citizens verloor Joe Hart zijn basisplaats, waarna het steil bergaf ging. Via Torino en West Ham ging hij naar Burnley, waar hij dit seizoen amper drie keer mocht plaatsnemen tussen de palen.

Desondanks blijft Hart strijdvaardig. Zijn contract loopt af bij Burnley, maar Hart brandt nog steeds van ambitie. "Er komt een nieuwe kans. Ik ben transfervrij, gretig én heb ervaring, een buitenkans voor veel clubs. Ik wil gewoon weer keepen op het hoogst mogelijke niveau, al besef ik dat dat wellicht buiten Engeland zal zijn", vertelde Hart aan The Guardian.